台商接獲上海市政府通知 延至2月9日零時後開工 09:542020/01/28 工商 沈美幸 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎罹病人數持續增加，多家台商接獲上海市政府通知，除與城市運行必須的供水、供電、供氣及通訊等行業；疫情防控必需的醫療器材、藥品、防護品生產及銷售等行業；以及民眾必須的超市賣場、食品生產及供應等行業外，企業不得早於2月9日24：00前復工。 多家台商接獲上海市政府緊急通知，上海市政府以加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，保障人民群眾生命安全及身體健康為由，緊急宣布，幼兒園至高中2月17日前不開學，企業則不能早於2月9日24：00前復工。 (工商 ) #台商 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎新增70疑例 疾管署：放寬病例定義 15:132020/01/24 生活 2020武漢風暴》國際公共衛生專家：武漢疫情初期應對不及格 15:292020/01/24 兩岸 2020武漢風暴》陸股封關暴殺警訊 歷史經驗卻要美股免驚？ 17:202020/01/24 財經 中共中央成立「應對疫情工作領導小組」 向WHO國家和港澳台地區通報疫情 21:292020/01/25 兩岸 2020武漢風暴》學者警告：世界任何城市都可能變成另一個武漢 11:102020/01/26 生活 武漢肺炎／獨家 看美專機撤僑 台商被困武漢家屬焦急 11:452020/01/26 兩岸 武漢肺炎蔓延誰之過？新京報開嗆！ 12:182020/01/27 兩岸 受肺炎疫情影響 陸銀保監會：加強金融服務 13:042020/01/27 兩岸 醫材觀光工廠今開館 口罩熱賣到提前休館 19:022020/01/27 社會 陸確診2854例 死亡81例！李克強赴武漢 視察防疫 04:102020/01/28 兩岸要聞 財經熱門新聞 嚇！台積電ADR慘崩 台股後天難逃暴跌 - 財經 肺炎爆發…股市年後快逃命？專家1個忠告救散戶 - 財經 最黑暗1周！油價慘崩又是這隻黑天鵝 - 財經 2020武漢風暴》富士康離太近！ 愛瘋供應鏈危險了 - 即時 肺炎恐怖肆虐！日股嚇趴 台股年後慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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