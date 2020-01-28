武漢肺炎罹病人數持續增加，多家台商接獲上海市政府通知，除與城市運行必須的供水、供電、供氣及通訊等行業；疫情防控必需的醫療器材、藥品、防護品生產及銷售等行業；以及民眾必須的超市賣場、食品生產及供應等行業外，企業不得早於2月9日24：00前復工。

多家台商接獲上海市政府緊急通知，上海市政府以加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，保障人民群眾生命安全及身體健康為由，緊急宣布，幼兒園至高中2月17日前不開學，企業則不能早於2月9日24：00前復工。

(工商 )