武漢肺炎疫情來勢洶洶，法務部要求檢警嚴辦「趴趴走」的確診病患，但成大法律系教授許澤天28日投書媒體質疑法務部沒有個案指令權，並稱《傳染病防治法》構成要件嚴苛，建議修法。不過，法務部澄清，法務部只是通案性要求檢察機關與相關單位合作，嚴懲違法者，以防疫情蔓延。

許澤天質疑，法務部日前發布新聞稿，指某台商未配合防疫措施，出入高雄舞廳，造成疫情蔓延風險，恐涉刑責，要求檢警依法嚴辦。法務部對檢察事務依法並無個案指令權，如何要求檢察官依法嚴辦？此外，《傳染病防治法》第62條法律要件過於嚴格，除要求致傳染於人者為要件，且不罰未遂，以致檢察官在未生傳染於人前無法可辦，坐令可能的傳染風險散播，建議修法。

法務部表示，法務部從未針對個案如何偵辦下達任何指令，而是為使防疫沒有漏洞，基於刑事政策主管機關立場，本於司法行政監督權責，通案性要求各檢察機關，啟動查緝民生犯罪聯繫平台，積極與警政、衛政機關通力合作，嚴懲涉嫌違反《傳染病防治法》相關行為，並非行使個案指令權。

法務部是本於職權積極協助衛政機關防疫工作，主動告知民眾防疫相關法律，並呼籲罹患武漢肺炎民眾，應確實遵行防疫指示，同時說明違反者行政罰則及刑事責任。另《傳染病防治法》第62條法律要件過於嚴格、不罰未遂，應由主管機關研議送請立法院審議。法務部尊重及配合主管機關修法，以完善相關法制。

(中時 )