武漢肺炎疫情擴散，引起口罩搶購潮，不過市面上口罩種類眾多，到底該選擇哪種才能真正達到防護效果？疾管署副署長莊人祥表示，口罩並不是越貴越好，對於許多人瘋搶N95口罩，他則不建議，恐花錢又傷身！

從之前SARS流行期間，就有不少民眾搶購N95口罩，不過《早安健康》報導，莊人祥表示，其實很多人都搞錯了，如果本身有呼吸道症狀，又是病源體帶原者，配戴N95口罩反而容易把病毒往外送，建議民眾只要戴一般的外科口罩就夠了。

至於口罩要怎麼戴也有學問，否則戴了沒用，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈提醒，正確戴一層就好，不需要戴到兩層，口罩如果濕掉一定要立即更換，配戴時盡量量貼緊臉部，尤其鼻樑部份的壓條要配合鼻形按壓，若吐氣眼鏡沒有起霧代表正確。此外，口罩的顏色要朝外，因為有顏色的那面有防潑水功能，而且口罩外側容易吸附灰塵、細菌，因此手不要經常去碰。

(中時電子報)