韓國瑜於佛光山佛陀紀念館祈福及宣導防疫

新年到，但台灣受到大陸武漢肺炎疫情威脅，各地無不進入警戒狀態，高雄市長韓國瑜也暫停新年活動，進駐高雄防疫中心指揮疫情的防堵。

今日韓國瑜來到佛光山，為台灣各地祈福，希望疫情可以盡早獲得控制。

(中時電子報)