影》韓國瑜赴佛光山 不發紅包改為疫情祈福 10:342020/01/28 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜於佛光山佛陀紀念館祈福及宣導防疫 新年到，但台灣受到大陸武漢肺炎疫情威脅，各地無不進入警戒狀態，高雄市長韓國瑜也暫停新年活動，進駐高雄防疫中心指揮疫情的防堵。 今日韓國瑜來到佛光山，為台灣各地祈福，希望疫情可以盡早獲得控制。 (中時電子報) #疫情 #佛光山 #韓國瑜 #台灣 #祈福 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷韓成功機率？來看命理、風水師大預言 09:012020/01/24 政治 韓國瑜遊蓮池潭 邀民眾走春 04:102020/01/24 地方新聞 大推韓國瑜紅包袋 綠營里長：蔡英文的很... 08:242020/01/24 政治 武漢肺炎新增70疑例 疾管署：放寬病例定義 15:132020/01/24 生活 難接受韓國瑜落敗 韓粉女星撂狠話：再也不去高雄 16:182020/01/24 娛樂 2020武漢風暴》學者警告：世界任何城市都可能變成另一個武漢 11:102020/01/26 生活 洛杉基分享韓粉的信 韓國瑜不孤獨 抬頭是青天 21:392020/01/26 政治 媒體人直言國民黨未來 操之在這兩人手上！ 10:002020/01/27 政治 醫材觀光工廠今開館 口罩熱賣到提前休館 19:022020/01/27 社會 韓流啟示錄不是一場夢 04:102020/01/28 時論廣場 政治熱門新聞 「罷韓」不可能過？網：這些人是關鍵 - 政治 武漢肺炎口罩買不到？韓粉竟說… - 政治 賴籲兩岸合作救疫情卻遭網友罵 馬送暖 - 政治 國民黨主席補選 這兩人將左右大局 - 政治 沒離開！「韓家軍」緊急徵人公告 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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