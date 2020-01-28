排雲山莊積雪，登山客留宿山莊一夜後已下山。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

塔塔加鞍部也下雪了。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

合歡山景觀公路兩側，都有皚皚白雪。（仁愛警分局提供／廖志晃南投傳真）

仁愛警分局員警，冒風寒在冰天雪地，執行雪地勤務管制措施。（仁愛警分局提供／廖志晃南投傳真）

雪季道路溼滑，開車要特別注意安全。（仁愛警分局提供／廖志晃南投傳真）

玉山、合歡山飄降今年新春第一場瑞雪！玉山排雲山莊，甚至塔塔加鞍部的樹梢、步道，都覆蓋皚皚白雪；合歡山雪線也降到鳶峰，積雪達10公分，讓上山衝雪的民眾開心不已！

玉山國家公園管理處副處長林文和表示，塔塔加鞍部在28日清晨開始下雪，目前積雪大約10多公分，由於新中橫公路部分地面結冰溼滑，呼籲遊客上山開車小心，注意防寒保暖。

排雲山莊從27日晚上10點多開始降雪，到今天上午8時25分持續降雪，目前排雲山莊積雪約 20多公分；昨天進住排雲山莊山友70人，經山莊管理員勸導，都停留在山莊，今天早上已回程登山口。

南投縣觀光處長王源鍾表示，從東埔溫泉區眺望，就可以看到山頭上的積雪，泡湯之餘還能賞雪，讓到東埔溫泉的遊客充滿驚喜。

仁愛警分局長林文煜表示，合歡山昨天傍晚5點多開始下冰霰，然後飄雪， 昆陽、武嶺山區，一片白茫茫，甚至下到鳶峰山區，部分區段積雪達10公分，為維護道路交通安全，警方執行雪地勤務管制措施，請民眾配合警察人員指揮，以確保安全。

(中時 )