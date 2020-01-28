截至27日24時為止，湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例2714例（武漢市1590例），已治癒出院47例，死亡100例。

1月27日0時至24時，湖北省新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例1291例，當中以武漢市新增892例為最多；全省新增死亡24例，包括武漢市22例、天門市2例。

(旺報 )