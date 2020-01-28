湖北省武漢肺炎感染2714例 死亡已達百例 10:152020/01/28 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸醫護人員將感染武漢肺炎的病人轉移出重症病房。（美聯社/新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 截至27日24時為止，湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例2714例（武漢市1590例），已治癒出院47例，死亡100例。 1月27日0時至24時，湖北省新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例1291例，當中以武漢市新增892例為最多；全省新增死亡24例，包括武漢市22例、天門市2例。 (旺報 ) #感染 #死亡 #肺炎 #湖北省 #武漢市 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》韓第二例確診 機場現50公尺檢疫長龍 12:312020/01/24 國際 減輕急診壅塞 公費克流感用藥對象擴大 16:382020/01/24 政治 武漢肺炎失控 章子怡在美坐月子發聲：相信國家 21:162020/01/24 娛樂 春晚歷史上唯一沒彩排過的節目 網友看完全哭了！ 22:422020/01/24 娛樂 2020武漢風暴》澳洲宣布首例武漢肺炎確診病例 09:412020/01/25 國際 2020武漢風暴》川普推文感謝 陸控制武漢肺炎與透明化 10:402020/01/25 國際 2020武漢風暴》防武漢肺炎 公路總局：要求客運定時消毒 12:222020/01/25 生活 武漢肺炎男台商1／22去高雄舞廳 全程未戴口罩 14:142020/01/25 生活 蔡蘇禁止出口口罩 他：國際宣傳戰 沒看過那麼笨的政客 15:462020/01/25 政治 美專家：這一關鍵 讓流感在美比武漢肺炎更具威脅 18:002020/01/25 國際 兩岸熱門新聞 只能帶250個口罩出境？ 台商痛批可惡 - 兩岸 - 旺報 500萬人離開武漢去哪兒？7515人赴台灣 - 兩岸 陸官遲報疫情擅離職守 4停職受查 - 兩岸 2020武漢風暴》影／大陸地區疫情嚴峻 大陸衛健委：確診人數已達4535例 - 兩岸 願革職謝罪！武漢市長首度承認：初期訊息披露不及時 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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