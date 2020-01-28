新型冠狀病毒疫情延燒，我已要求陸生暫緩來台兩周（1／26-2／9），他們後續學習受影響。教育部發文「因應武漢肺炎疫情安心就學措施」給大專院校，請學校提供受疫情影響的本國學生或陸生彈性修業機制，經專案簽奉校長核准後辦理。

為因應本國學生或陸生詢問彈性修業機制相關事宜，各校今天中午12時前，要向教育部部校安中心回報學校諮詢窗口（含專責單位、聯繫電話及E-MAIL，該窗口須能及時回應陸生問題），之後彙整對外公布。

關於此次安心就學措施，教育部表示，學校選課機制得予放寬，使學生選課不受每學期最低應修科目學分數限制；學生得以通訊方式向學校申請延後註冊，並得委託他人辦理相關作業；學生所修科目學分如未達每學期最低應修科目學分，得依所修學分數繳交學分費，毋須繳交全額學雜費。

此外，教育部說，學校於確保學生學習品質之前提下，得以彈性措施，如同步或非同步之遠距教學協助學生修讀課程；學校得依科目性質，調整成績評定方式，以補考或其他補救措施處理科目成績，補考成績並按實際成績計算；學生得以通訊方式向學校請假，不受缺課扣考、勒令休學規定限制。

同時，教育部說，若學生修業期限屆滿仍無法修畢應修科目學分者，學校得專案延長其修業期限；至於畢業應修科目學分，學校依課程之科目性質，酌情調整課程(如實習、體育及服務學習)之學習內涵及學習時數；學校得放寬學生畢業資格條件(如英文檢定、證照考試)，提供學生替代方案。

台大學生會與相關專家討論後也發表聲明指出，教育部防疫措施的「一人一室」有實質困難，校園內不論是宿舍或其他學校空間，都缺乏「單人房」更遑論獨立的衛浴。教育部應協助各校清點與籌措適合的異地隔離空間，以保障防疫的有效性。此外，如果各校未及做足充分的準備，應考慮適度延後開學。

台灣學生聯合會也發表聲明說，對於陸生返台開學後，因監管措施而未能參與課程，各校應擬定包含但不限於線上課程、補救教學、課程內容錄音錄影、額外選課時間或名額等措施，將學生於此期間之學習進度影響降至最低。

(中時 )