台中市沙鹿區大年初四發生住宅火警，由於有木造夾層助燃，致屋內家具付之一炬。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市沙鹿區大年初四清晨驚傳住宅火警，54歲林姓女子趴躺於房間床上，被發現時已明顯死亡，呈現焦屍狀態；另42歲古姓消防隊員救火時不慎摔傷，意識清醒，目前送醫救治中；起火原因待火調小組釐清中。

台中市消防局表示，清晨6時3分獲報，指台灣大道7段432巷附近有民宅起火，立刻派遣第四大隊、沙鹿、清水及清泉等分隊、出動各式救(護)災消防車11輛、消防人員37人、由沙鹿分隊小隊長林俊宏帶隊前往搶救、副大隊長朱錦源在場指揮。

消防人員到達現場，發現為平房冒煙，立即佈署水線搶救，火勢在搶救人員通力合作下控制，隨即入內搜索，6時33分在房間發現林姓女子，面朝下橫躺於床上，經檢傷發現已明顯死亡，起火原因待消防局釐清中。

朱錦源表示，救火過程中，清水分隊古姓隊員實施屋頂烤漆浪板破壞時，在移動時，不慎從約4公尺高遮雨棚摔落，造成背部疼痛，意識清楚，已緊急送沙鹿光田醫院診治中，目前已無大礙。

(中時 )