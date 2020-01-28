國民黨面臨大選挫敗，黨內改革聲浪又起，黨主席補選被視為改造重要步驟，呼聲高的前新北市長朱立倫今天卻在臉書上指出，「改造一定有我，改選不必在我」，提出自己對改革的方法，並強調自己將會從「外部」全力協助國民黨推動人才培育、台灣定位、兩岸論述，影子內閣及對美關係等五大改革。

朱立倫指出，他近日已經分別和有意投入主席補選的國民黨副主席郝龍斌及國民黨立委江啟臣深談改革的理念。兩位皆表示願意承擔國民黨內改革的執行重任，大家均有「共同協力，分進合擊」打造全新國民黨的共識。

朱立倫認為，國民黨需要破釜沉舟，全面改造，方能成為台灣發展的後盾。台灣的未來繫乎於政黨政治是否能良性競爭及理性互動，國民黨身為最大的在野黨，必須扮演起「中道制衡」的角色。

他認為，國民黨的改造，千頭萬緒，必須要大家共同承擔，分進合擊。未來國民黨主席將耗費極大的心力於黨務的改造和內部的改變，其他部分則須隨時審視國際局勢發展，結合社會民意，從外部突破。國民黨的改造必須內外分進合擊方能成功。

朱立倫歸納出改革五大領域，包括，「黨務重整，組織再造」、「世代傳承，人才培育」、「台灣定位，兩岸論述」、「民生政策，影子內閣」、「對美關係，國際連結」。

朱立倫說，國民黨創黨126年以來，一直都是在國家最關鍵的時刻，提出國家的定位與發展韜略。在瞬息萬變的國際局勢中，國民黨必須更清楚自己在台灣未來發展中的定位，並以分進合擊的方式，快速完成改革。唯有如此，才能幫助台灣在亞洲及國際上找到最佳發展定位及方向。

朱立倫強調，改革之路困難險阻，改造比改選更重要，「改造一定有我，改選不必在我，讓我們分進合擊，共同承擔。」

(中時 )