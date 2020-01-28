美國職籃NBA退役球星布萊恩（Kobe Bryant）26日不幸墜機身亡，享年41歲。英年早逝的他，讓悲傷籠罩洛杉磯，市長賈西迪不僅直言「少了Kobe，感覺都不像LA了」，並在27日宣布全市降半旗，表達洛杉磯人心中的哀傷。

布萊恩效力洛杉磯湖人隊20年，當地球迷格外心痛，當天有上千人聚集在史泰博中心（Staples Center）外追思，大喊「謝謝Kobe」

41歲的布萊恩與13歲的女兒吉安娜（Gianna）26日搭乘私人直升機失事，機上9人全數罹難，消息震撼全球。布萊恩效力洛杉磯湖人隊20年，當地球迷格外心痛，當天有上千人聚集在史泰博中心（Staples Center）外追思，大喊「謝謝Kobe」。

然而，一夜過去，悲傷氣氛揮之不去，新聞媒體、社群網站上追思的文章、影片不斷。據洛杉磯媒體KTLA報導，為了追思曾穿過湖人8號、24號球衣的布萊恩，洛杉磯市政廳除了在26日晚間特別選在8時24分打上紫色與金色的燈光，洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）更宣布27日全市降半旗。

賈西迪表示，有別於其他球員，因交易或轉隊而離開，Kobe最獨特的是，他對這座城市忠心耿耿，20年如一日，效力洛杉磯；他除了是愛家的男人也很熱心公益，樂於幫助遊民與兒童。布萊恩從1996年到2016年身穿湖人隊的紫金戰袍，為洛杉磯人拿回5座總冠軍。除了場上的求勝意志，球場外的愛家形象也受球迷推崇。

洛杉磯人對Kobe愛之深，2016年他引退那年，洛杉磯市議會宣布每年8月24日是「柯比布萊恩日」（Kobe Bryant Day）。不過自布萊恩離開人世後，當地人們再也無法在凌晨四點時見到他練球了。

(中時電子報)