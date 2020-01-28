紅遍全球的南韓活屍電影《屍速列車》去年開拍續集《半島》，確定將於暑假在台上映，但原班人馬孔劉、鄭有美、馬東石等人並不會參演，男主角換成和孔劉同樣被封為「韓國公共財產」的姜棟元，出道近17年的他，作風相當低調，雖然不常露面，但經常可在韓綜、韓劇裡聽到他的名字，是許多韓國人心中的男神。

姜棟元外型帥氣、演技精湛，2000年以模特兒身份亮相，在2003年以電視劇《我的威風女友》正式以演員出道，隔年即因電影《狼的誘惑》（台譯《愛上蛋白質女孩》）爆紅，也憑此作品獲得許多大獎，尤其在雨中慢慢撐起傘的一幕，更在當時掀起轟動，至今仍有許多韓綜、韓劇都會模仿，像是《請回答1988》、《太陽的後裔》等都出現過模仿畫面，可見其經典。

姜棟元在《狼的誘惑》撐傘一幕成為經典。（圖／翻攝自網路）

今年3月就出道滿17年的姜棟元，作品幾乎以大螢幕為主，目前只演過3部電視劇，不但很少出現在宣傳電影以外的地方，也沒辦過見面會，連社群帳號都沒經營，十分保護自己的私生活。雖然姜棟元本人很少亮相，但常在各種人氣排行榜名列前茅，更是眾多女星太妍、秀智、RED VELET瑟琪等的理想型。

除了神秘的一面令人好奇，姜棟元的暖男性格也超圈粉，他2018年為了宣傳電影《宅配男逃亡曲》首度訪台，儘管走戶外紅毯時下著雨，他對於粉絲握手、簽名的要求仍來者不拒，親民作風大受好評。

另外，他在記者會上看到遲到匆匆趕來而滿頭大汗的一名記者，不忘緊盯著對方關心，先回答完其他問題後，就問該名記者「你要不要先休息擦個汗？」後來又注意到另名記者一直沒發問，待對方提問第一個問題時，他才鬆口氣說：「我從剛剛到現在一直在想，這位怎麼沒發問呢？現在終於比較放心了。」處處可見男神貼心的一面。

姜棟元前年首度來台，許多舉動超暖心。（圖／中時資料照）

(中時電子報)