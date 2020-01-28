武漢肺炎讓全台如臨大敵，公平交易委員會早在22日就禁止業者聯合哄抬口罩價格，但今日有網友表示，託友人購買口罩，50入一盒的商品，原價不到300元竟漲到500元，懷疑商家「發災難財」炒到天價，希望找管道檢舉，網友紛紛表示「實在太貴」，但也有人認為內情不單純，確切情形仍待釐清。

公平會於22日召開記者會，強調國內有相當充足的外科口罩和N95口罩，呼籲民眾不必刻意搶購或囤積，若業者釋放假訊息以趁機拉抬民眾搶購心理，或業者間合意調漲價格將立刻依法偵辦，最高可處5000萬元罰鍰。

但今日凌晨有網友發文，表示託在台灣的外國友人於北市松山區購買口罩，一盒50入的醫用口罩竟漲到500元，3盒便要價1500元，且發票上打的品名是「五金」，讓他懷疑國內的口罩已被炒作成天價。

本刊查看各大拍賣網站，發現同廠牌同規格的口罩「建議售價」是400元，實際售價則落在200到300元間，但許多賣家已因商品太過熱銷而售罄下架，顯示「一罩難求」的現況。

這名網友並不是個案，昨日下午就有顧客在網路上投訴該商店，表示該店所賣的口罩要價500元，但同樣規格款式的商品在附近只賣290元，詢問店員還說是「非常時期」，讓該客人認為業者作法並不妥當，呼籲其他民眾三思後再購買。

店家則在網路上回應，表示醫用級與一般級不同，即使進貨成本提高，仍堅持售價不漲，「非常時期共體時艱還要被誤會，真的很讓人沮喪」。其他網友則認為口罩價格確實比市面上價格來的高，但懷疑另有隱情，確切情形仍待主管機關介入調查。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)