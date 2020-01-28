受新型冠狀病毒疫情影響，長榮航空表示，兩岸及港澳線的機上用品，將採一次性拋棄產品，只提供冷餐，且自2月1日至16日往返兩岸的部分航班也將取消；星宇航空則將1月30日至3月28日間往返桃園澳門的航班取消。

因應新型冠狀病毒疫情影響，星宇航空澳門航線航班調整如下：

1月30日起至3月28日止：桃園-澳門 JX205、澳門-桃園 JX206 取消

2月16日起至3月28日止：桃園-澳門 JX203、澳門-桃園 JX204 取消

星宇航空表示，將協助持有上述航班機票之旅客，轉搭星宇航空同航線其他航班；旅客若持有1月28日（含）前開票往返桃園、澳門機票，欲改票或退票，可自即日起至3月28日止，於原機票搭乘日前聯繫客服中心申請改、退票，可免收訂位、改票手續費乙次。

另外，長榮、立榮航空自1月28日起往返兩岸及港、澳航線，必要的服務用品如耳機、頭墊布、餐巾均採用一次性拋棄式產品，毛巾、報章雜誌、桌布、酒菜單將取消提供；毛毯及枕頭則正常裝載但不主動提供，一旦經使用後就會立即清洗及消毒。

餐點因製程關係，自28日下午4時後，由台灣出發的航班，各艙等均改為一次性的冷餐及飲料，特別餐僅提供素食餐，網路選餐同步取消，免稅品則僅接受網路預購；國內線部分，立榮航空自1月28日起，也將暫停提供毛毯。

因應疫情衝擊，長榮、立榮航空2月1日至16日，往返兩岸部分航班將會取消，並將陸續於官網公告，也會視疫情之發展機動調整，最新航班異動資訊，敬請旅客於出發前，至長榮航空官網及APP查詢。

(中時 )