武漢肺炎疫情持續延燒，大陸確診病例突破4515例，死亡人數106例。大陸為加強新型冠狀病毒疫情防控工作，延長2020年春節假期至2月2日，2月3日（周一）起正常上班，A股同樣跟進延遲1天開市，於2月3日起正常開市交易。

21世紀經濟報導，原本春節假期到2020年1月30日（初六），正常開市交易時間為2020年1月31日（初七）。昨日監管層面發布通知，各證券、期貨交易所1月31日休市，2月3日期照常開市。

有交易所工作人員同時確認，假期延長到2月2日。

監管具體內容如下：

根據國辦通知精神，現就延長春節假期和休市安排事項通知如下。

延長春節假期到2月2日，2月3日起正式上班。各證券、期貨交易所1月31日休市，2月3日起照常開市。期貨交易所1月31日晚上不進行夜盤交易。

要求：一、各單位向辦公廳值班室報送延長假期期間值班安排表。二、假期期間妥善安排值班和安全保衛等工作。遇有突發事件和緊急情況，及時報告採取措施。三、各證券、期貨交易所和中國結算、全國股轉公司依照本通知要求對有關工作作出安排，並對外發佈公告。

國務院27日發布發延長2020年春節假期的通知，具體為，延長2020年春節假期至2月2日（農曆正月初九，星期日），2月3日（星期一）起正常上班。

(中時電子報)