新春來些吉祥畫面！傳說女媧在摶土造人之前，先創造了其他生靈，她於初四創造了羊，因此正月初四又被稱為「羊日」。

羊駝們非常滿意今天的春節特別餐。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園邀請大家在初四這天拜訪「羊駝」家族，求得三「羊」開泰，「鼠」年興旺。羊駝們非常滿意今天的春節特別餐。

保育員用紅蘿蔔為桑葉增添喜氣。（台北市立動物園提供）

每天早上10點及下午3點，是近距離觀察羊駝家族最好的時機，保育員會將他們愛吃的桑葉及構樹葉，集中擺放在木棧道邊上的食槽內。

過年期間也要多攝取蔬菜水果唷。（台北市立動物園提供）

這時羊駝們會一湧而上開心地享用美食，在這裡要特別提醒大家，請不要採摘樹枝干擾羊駝用餐，以免惹怒了他們，落得被吐口水的下場唷！

特製的大餐太美味了，羊駝們一下子就吃光光了。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)