曾來台灣發展的韓國藝人宋讚養，遭前經紀人李湘瑋一人分飾多角，佯稱協助在台發展演藝事業，若不從將封殺，逼宋男與彭姓女友拍下性愛影片及自慰、裸露下體照，一審判處李徒刑10月、9月後，日前裁定出境、出海8月。

檢方調查，宋讚養2017年7月來台發展，因急需金錢，在IG徵求在台經紀人，李湘瑋發現此事，佯稱在台灣影劇圈很罩的住，男誤信簽下經紀約。2017年12月間，李發現宋與台籍彭姓女友交往，心生嫉妒，要求與彭女分手，彭女同意，李並以「愛宋就要拍性愛片」證明，要宋彭拍下4部性愛等不雅影片。

李自2018年2月10日起至6月5日止，多次要求宋提供4部性愛影片及宋的10餘張自慰、露下體照片，李收到宋的這些不雅影照後，自行建檔欣賞，還以協助宋在台事業為由，要求彭女提供資金30多萬元。

台北地院去年12月依強制罪判李徒刑10月，另依詐欺、恐嚇罪判刑9月，可易科罰金27萬元，另宋男提起民事求償，法院審理中。

此外，北院去年12月裁定李交保後，並限制出境、出海，考量限制出境新法通過後，須重作處分，合議庭認為李男過去曾有頻繁出入境紀錄，因本案被判刑，堪認有逃亡之虞，有境管必要，日前裁定李男限制出境、出海8個月。

(中時 )