一名在台北市百貨公司上班的張姓櫃姐，因為飽受濕疹困擾，又因更換新環境等問題而身心不適，同事蔡姓女子介紹一位「玄清師兄」給她，叫她捐錢做功德，就能讓自己和父母的身體都健康。最後張女共捐出408萬餘元，沒想到錢全進了蔡女的戶頭。新北地院審理此案，判蔡女須付395萬餘元給張女。

判決書指出，蔡女在2009年7月間，帶玄清師兄到張女上班的百貨公司，對張女誆稱「捐錢做功德即可藉由神明之力量使身體健康」，玄清師兄也附和，表示自己因捐款做功德而改善父母身體健康，之後多次以電話聯絡張女，指示她匯款到指定帳戶。

2013年間，玄清師兄為取信張女，對她保證所有收到的錢，將來都會用「福德金」名義還給她；張女信以為真，繼續匯款到2015年12月，共計356次，總金額408萬8488元。不過2016年2月時，與玄清師兄同伙的宮廟人員傳「功德圓滿」4字簡訊給張女，之後就再無回音。

張女求助蔡女代為聯繫玄清師兄和其他宮廟人員，但蔡女卻一再藉詞推拖，讓張女心中起疑，同年8月發現自己多年來匯款的帳戶，竟是蔡女所有，氣得一狀告上法院。法官認為蔡女與玄清師兄或其他宮廟人員共同詐欺取財，判她須付395萬8488元給張女。

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(中時電子報)