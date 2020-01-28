春節假期即將進入尾聲，民眾把握時間返回工作崗位，高公局預估今日將會是單向車流量最大的一天，北上車流預估是平日的1.8倍，更有部分路段會塞到明日凌晨，建議民眾若不趕時間，可利用初五北返，避免在車陣中度過最後的年假。

高公局預估可能壅塞路段包括包含國1西螺－埔鹽系統、國3大山－香山、國5宜蘭－坪林等，過年前搶通的蘇花改道路車流也將於今日進入最高峰，而該路段隧道速限為50到60公里，不少用路人為拉開前後車距，會降慢速度到速限以下導致壅塞，公路總局則建議用路人維持正常速度。

為舒緩龐大車潮，今日下午1時至6時將在國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段，各交流道北向入口匝道實施高乘載，今、明下午2點到晚上9點也將於國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制，國5北向高乘載結束時間則將視交通狀況機動調整。

高公局提醒，台61線西濱快速公路於連續假期間全面通車，建議往返新竹台南地區的用路人多加利用，避免國1國3雙向易壅塞路段，今日和明日北上民眾則該把握上午10點前時段，並以廣播、路上電子資訊看板、「高速公路1968」app和客服專線掌握即時路況好彈性調整行車路線。

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(中時電子報)