武漢肺炎來勢洶洶，小年夜才首航澳門的星宇航空也被迫砍班， 1月30日起至3月28日止桃園-澳門 JX205、澳門-桃園 JX206 取消，2月16日起至3月28日止：桃園-澳門 JX203、澳門-桃園 JX204 取消，剩下每天1班的JX201、JX202。

星宇航空表示，將協助持有上述航班機票之旅客，轉搭星宇航空同航線其他航班。旅客若持有１月28日(含)前開票往返桃園-澳門機票，欲改票或退票，可自即日起至3月28日止，於原機票搭乘日前聯繫客服中心申請改／退票，可免收訂位／改票手續費乙次。

星宇航空表示，透過旅行社購票之旅客需聯繫原開票旅行社辦理。星宇航空將視後續疫情狀況機動調整航班，旅客可多加利用星宇航空官網www.starlux-airlines.com、手機App查詢最新航班資訊。

星宇航空也在官網公布相關訊息，詳細改票／退票作業辦法請參考：

https：／／www.starlux-airlines.com／StarluxTravelAlerts／371745be-bf24-4f34-b905-c18a9822f3a1星宇航空客服中心電話為＋886-2-27911199，服務時間週一至週日(含國定假日) 9：00 - 18：00。

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