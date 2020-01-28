網傳文章替蝙蝠叫屈。（截自《中國報》網頁）

2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）究竟從哪來的？大陸研究指出，根據基因分析，武漢肺炎病毒可能源自蝙蝠，而蛇可能是中間宿主。對於蝙蝠被指為可能是「禍首」，有網友認為牠實在很無辜，因為蝙蝠「已盡最大努力長得不像食材了」，有問題的是那些連蝙蝠都下得了口的人。

21日發布在中國科學院期刊「中國科學生命科學」（Science China Life Sciences）的研究觀察這種新型病毒株與其他病毒的關係，結果發現，武漢爆發的冠狀病毒與蝙蝠身上一種病毒株密切相關。不過「中國科學生命科學」研究並未揣測哪種動物是罪魁禍首。

對於蝙蝠被指為是可能「禍首」，大陸網路瘋傳一篇文章，說蝙蝠已盡到最大努力長得不像個食材了，晝伏夜出、出沒黑暗角落山洞，以一己之力封印病毒千年，努力扮演一個孤獨的潘朵拉盒子。

結果仍逃不出人類食譜，被評為「庚子年最無辜的肇事者」。該文最後怒罵「什麼人吃蝙蝠啊，你就TM那麼餓嗎？！！！」。

(中時電子報)