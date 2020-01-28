國民黨正在進行主席補選作業，孫文學校校長張亞中今天發表一篇聲明質疑黨中央的補選辦法還是用舊思維在做。張亞中認為不應將候選主席之資格定在中央委員或中評委員這樣一個小圈圈內，優秀黨員不一定當過中央委員或是中評委，「何忍以任何理由來阻擋有理想、願意為黨承擔責任的黨員同志？」

張亞中指出，這次的補選辦法黨中央看起來是用以前的辦法，蕭規曹隨，但這次是國民黨繼2016年以來的第二次慘敗。社會大眾與黨員都期待黨能夠重新改造。首要之務即是黨主席的補選，「如果本黨還是用舊思維、舊框框，不能開大門、走大路，本黨如何能夠昭信天下，有改革的誠意與決心？現有的補選程序有問題，既不合乎正義，也不合改革需要。」

張亞中也質疑參選人連署需達黨員百分之三，但黨中央卻不提供黨員名冊，一般參選者要如何進行連署？如果有的參選黨員因為曾居黨的高位或有高層關係，因而擁有名冊，這不等於是置程序公平正義於不顧？

張亞中說，國民黨黨連署經常有抄名冊的情事，此次連署時間扣除年假一週，大約僅有一週時間連署，再加上有武漢病毒等因素，外界很難想像，參選人連署書的名單均是由黨員一一親筆連署。做為黨重新改革的第一步，是否要以欺騙造假為起步？

最後他建議，國民黨總統候選人提名人已捨棄黨員連署或黨內資格的限制，而改為由提名小組綜合考量審核參選人資格。為避免以上問題，此次黨主席補選，是否應如此辦理？

國民黨代理秘書長曾銘宗則表示，名冊的部分將在領表時一併提供給登記參選人，至於提名小組的作法恐怕引來外界質疑黑箱等爭議，提名小組該如何構成也是難題，恐怕無法如此進行。

但曾銘宗對於放寬資格則是開放態度看待，他認為張亞中的建議很有道理，連署的資格能否降低，這些其實都很值得研究，是不是讓更多優秀黨員能夠參選主席，不過因為這次辦法已經公告，不適合中途改規則，但黨中央可以來研究下一次主席選舉能不能這樣做。

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(中時 )