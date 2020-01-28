WECARE高雄代表尹立(前高雄市文化局長)、台灣基進張博洋與罷韓領銜人陳冠榮，今日上午赴中選會領取罷韓連署書，並宣布啟動第2階段罷免連署。陳冠榮表示，有信心在30天提早達到30萬份連署目標。

WECARE等公民團體已於去年12月26日至中選會遞交第1階段罷韓提議書3萬份連署，在審查確認後，依照選罷法規定，罷免案將進入第2階段，也就是必須在60天內達到高雄選舉人數10％(約23萬)份連署。

若第2階段通過，約在5月時將進行第3階段投票，而同意罷免票數須超過不同意票數，且同意票要達到選區選舉人總數的4分之1以上，也就是大概要有57萬票以上同意，罷免高雄市長韓國瑜案才會通過。

陳冠榮指出，讓喜歡的人上台，討厭的人下台，這是憲法賦予公民的權力。而高雄的市政正在染病，罷免市長是最好的藥方，韓國瑜是高雄的病毒，這次會徹底地將他擊潰，驅逐出高雄市。

陳冠榮表示，依照規定是60天內收集30萬份罷韓連署，但目標是30天內就達成，甚至有信心可以在60天可以達到60萬份，也就是1天1萬份，目前約有300個連署站，500位志工幫忙。

陳冠榮說，韓國瑜面對罷免案，在總統大選前的態度就是不配合且攻擊，等到大選結束後韓國瑜發現民意不站在他那邊時，韓國瑜又變成實習生市長、讀稿機，不敢對時事議題發言。即便如此，罷韓還是會持續進行。

陳冠榮指出，目前正值武漢病毒防疫期，所以在連署期間為避免疫情爆發，也會做好防疫措施，像是發放口罩給志工，連署站也會準備乾洗手液等等。

陳冠榮另表示，6都的市長中，只有韓國瑜在新年時沒有全程在自己的縣市。而這波武漢肺炎的爆發，其實在事前就可以預料，但韓國瑜在防疫期間卻不在高雄，這也是為什麼韓國瑜讓人認為不適任高雄市長的原因。

尹立表示，包括去年的罷韓大遊行、場地問題等等，高雄市府都不斷地阻饒罷免案。且目前高雄市選委會成員，都是由高雄市府的政務官擔任，等於自己就是罷免案的利害關係人。

尹立說，選委會絕對會直接影響到罷免連署的審查工作。為表中立，除了呼籲韓國瑜不要把手伸進來干擾，也希望高雄市府的這些政務官全面退出選委會。

尹立等人為宣示成功達到目標，最後也在現場替自己打氣，並呼喊口號：「30天30萬(份連署)！加油加油加油！」

(中時 )