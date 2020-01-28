NBA傳奇球星Kobe Bryant(科比布萊恩)驚爆墜機身亡，享年41歲，機上全數人員無一倖免，包含他13歲的二女兒Gianna，突如其來的噩耗讓全球無不悲痛，而隨著消息曝光，布萊恩更多日常生活情報被報導出來，包含被爆出他跟老婆Vanessa，在搭乘飛機這件事上頭，有個「秘密約定」。

布萊恩意外身故，讓全球球迷難過不已，然最為心碎的莫過於他的家人，才剛過17歲生日的大女兒娜塔莉，甚至傳出聽聞父親、妹妹過世的消息後大受打擊，立刻氣喘發作被緊急送醫，外媒也報導他跟家人關係緊密，引退前就經常搭私人直升機通勤，理由是希望能避開塞車，把時間留給家人。

布萊恩墜機罹難，而這場空難中，他的老婆並沒在飛機上，因此逃過死劫，而昨(1/27)美國《時人》雜誌爆料，知情人士透露，布萊恩跟Vanessa其實私下有個約定，那就是「永遠不搭同一架飛機」，理由很簡單，就是分擔風險，畢竟兩人婚後生了4個女兒，最小的還不滿1歲，夫妻倆非常愛護孩子，一切以他們為主，因此才有了這個祕密約定。

(中時電子報)