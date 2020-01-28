豐原醫院防疫動起來，目前進入醫院民眾均須戴外科口罩、量測體溫。（豐原醫院提供／陳淑娥台中傳真）

大陸爆發武漢肺炎引發恐慌，目前台灣已確診5例，豐原醫院同仁將衛教資訊，包括勤洗手、戴口罩、散播不實疫情等製成「前進步數小遊戲」，讓民眾在春節期間和家人邊玩遊戲，邊記住防疫資訊。

豐原醫院同仁表示，「前進步數小遊戲」首要條件就是養成個人衛生好習慣，骰子擲到「肥皂勤洗手、或是咳嗽戴口罩」都能前進1步，但如果「散播不實疫情」就必須退13步，甚至「對人刻意打噴嚏」要退回最初「養成個人衛生好習慣」格數，重新來過。

豐醫同仁指出，新春期間親戚設計「前進大學步數小遊戲」，裏頭有各種念書的基本態度，近日因大陸武漢肺炎爆發，發現有些資訊親友並不是那麼清楚，因此改編親戚遊戲，將中央流行疫情指揮中心每天在疾病管制署全球資訊網統一提供資訊、宣導海報等製成遊戲，灌輸正確資訊。

豐原醫院表示，目前進入醫院民眾須戴外科口罩、量測體溫，不論是任何時間，都應注意個人衛生習慣，勤洗手才能防止病從口入，前往大陸尤其是湖北武漢旅遊回國後，若有發燒或呼吸道症狀出現時，就醫時須表明旅遊史或撥打1922防疫專線協助就醫。

(中時 )