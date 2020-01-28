春節假期進入尾聲，天氣也不同於除夕的溫暖乾爽，今日受冷氣團影響，北台灣低溫恐下探10度，氣象達人彭啟明也表示，有機會挑戰2年來首次的寒流，更將一路冷到2月初，氣象局提醒出遊返鄉的民眾應做好保暖，避免感冒著涼，讓各類病毒乃至武漢肺炎有機可趁。

氣象局表示，今日受大陸冷氣或強烈大陸冷氣團影響，台南以北及東北部地區低溫僅剩10到12度，沿海、空曠地區氣溫恐再降低，雨勢則將舒緩，全台轉為乾冷模式，但高山地區不排除降雪可能。

氣象達人彭啟明也在臉書表示，明日開始天氣將轉為乾冷，開工日北部低溫則恐下探9度，南部也只剩下12度，有機會挑戰2年來第一次寒流，氣象局也提醒民眾門時做好保暖。

氣溫驟降也讓各大醫院出現求診病患大增，多數為感冒，又以幼童和老人居多，也有流感患者上門求診，如今又碰上武漢肺炎來勢洶洶，全台醫護人員如臨大敵，從除夕忙到現在仍不能休息，氣象局因而呼籲民眾注意自身健康，別讓病毒有機可趁。

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(中時電子報)