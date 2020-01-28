武漢肺炎疫情嚴峻，身陷疫區的第一線醫護大爆現場慘況。一位收治在武漢肺科醫院的確診超級傳播者，讓多位醫院的醫護也中鏢。該院醫師形容該名「肺炎王」，「他現在全身插滿管子，根本沒辦法跟任何人交流」。他還透露，有退休醫師被召回上第一線，結果不敵病毒就走了。

陸媒《潇湘晨报》報導，武漢市肺科醫院是真正的抗肺炎核心一線，是第一批收治新型冠狀病毒感染的肺炎的定點醫院，專門收治危重症病人，也因此可看到武漢肺炎最震撼的作戰實況。

該院ICU主任胡明表示，科室每天都在和病毒較量，和死神搞拉鋸戰，每天都在上演著一場沒有硝煙的戰爭。因為一旦防護措施不到位，或者有其他病症的話，都是致命的，隨時可能倒下。闢如收治了個病患，一個人可能感染了好幾個人。其中就包括照顧他的醫護人員也被感染，不是我們醫院，是其他醫院的。

胡明說，他現在全身插滿了管子，根本沒辦法跟任何人交流。其實也不能怪罪他，他本身也沒必要懊悔，因為現在誰傳給誰都不知道，可能傳給他的人已經好了。這次受感染的人都是受害者，誰會知道自己有病還會去故意傳染別人？目前沒有證據有這樣的人。

胡明透露，尤其是認識的一位校友、已退休被返聘的醫生不幸離世，令人心痛，說是疫情出現以後單位就派他去了一線，可能想著是他年紀比較大，經驗比較豐富，結果去了以後，沒想到就沒了。

(中時電子報)