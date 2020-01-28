喧騰一時的高院法官集體貪瀆案，被判刑11年6月確定的前法官李春地，因服刑過半，法務部矯正署已核准他假釋案，李已出獄。當年涉案的高院法官，目前仍有蔡光治、陳榮和2人在服刑中。

本案因前高院法官張炳龍收賄案，在高院更四審時，拿350萬元擺平官司；審判長房阿生收賄200萬元、陪席法官蔡光治被訴收賄100萬元。另外是前立委何智輝因「銅鑼科學園區基地徵收弊案」涉嫌貪汙，一審判刑19年；2010年1月發回高院更一審時，分別透過蔡光治等人，對高院更一審審判長陳榮和、受命法官李春地行賄150萬元、200萬元，換取無罪判決。

檢調蒐證多年後，2010年展開偵查行動，創下司法官涉貪瀆案中，人數最多、層級最高的1件。

2013年蔡光治、陳榮和、李春地等3名前高院法官，分遭判處20年、18年及11年6月確定；另房阿生2012年二審判刑10年6月，因檢方未上訴而確定。

2013年11月，蔡、陳、李3人入監服刑，李已獲假釋出獄，另陳、蔡仍在服刑中。此外房阿生也在2017年8月獲假釋出獄。

(中時 )