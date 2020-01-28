7天春節連假即將結束，大年初四各地的交通要道也再度出現壅塞現象，蘇花改在28日上午8點過後就湧現北返車潮，所幸尚在蘇花改容許量範圍內，交通狀況還算順暢；在國道五號雪山隧道方面同樣湧入大量北返車潮，預估要到深夜塞車現象才會得到紓解。

四區工程處交通管理中心主任陳國正表示，蘇花改大年初四從上午8點開始北返車流量就明顯增多，比以往蘇花公路出現車潮時間提前，顯示民眾已能自行分散開車上路時間，加上大年初三已經出現一波北返車潮，因此初四的狀況比預期要好；根據監測結果，28日蘇花改每小時最高的車流量大約在900輛上下，還在設計容許量範圍內，整體而言蘇花改的行車狀況還算理想。

但陳國正也提醒，這幾天春節假期蘇花改每天都有4、5件車輛故障或是不慎追撞的小事故，也影響車流前進速度，因此提醒民眾在開車上路之前，務必檢查好車輛狀況，同時養好精神再出門。

在國道五號、雪山隧道部分，坪林交控中心副主任鄭印淞表示，從上午8點半左右湧現北返車潮，車龍從雪山隧道北上入口處一路回堵了4.5公里，雪隧內部行車速度更十分緩慢，前半段只能勉強維持20公里的時速，過了中段稍微提高到40公里，後半段則進一步提升至60公里。

坪林行控中心預估，北返的車潮恐怕會維持到大年初四的深夜，至於大年初五最後一天連假，一整個上午也都將會是車多，過了中午之後才會逐漸紓解。

(中時 )