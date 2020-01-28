衛福部長陳時中昨指部分政治人物挑釁中央宣布的口罩原則，可能造成物資緊張，被認為是暗指戴口罩發福袋的新北市長侯友宜，侯友宜28日在板橋慈惠宮發福袋時指出，他只是建議在公共場合或密閉空間把口罩戴起來，這是一個健康的自我管理，如果身為地方防疫指揮官，不把自己的健康保護好，怎麼保護的好市民？

侯友宜說，「防疫視同作戰」，市長更應該充分做好準備，所以他盡量在公共場合，他今年的拜年都盡量用拱手不要用握手，然後勤洗手，如果有生病就在家好好休息，這都是宣導，所以市長是一個扮演宣導的角色，所以今天戴口罩，都是一個建議性，並沒有強迫性。

對於新北第一時間就展開防疫措施，台北市長柯文哲卻在昨天才在臉書發布第一線防疫人員要戴口罩，侯友宜說，他尊重每一個人的做法，他長年以來在第一線指揮，跟所有同仁並肩作戰，新北市陸陸續續已經開了6次以上的會議，並聽到很多專家學者建議，尤其第一線人員要先從自己開始做起。

侯友宜說，今天他也責令副秘書長要去瞭解工廠開工的情形、運作的情形，然後口罩物資的配送的情形、以及商店囤貨、販售的情形。

侯友宜說，他知道很多的民眾都在說口罩買不到，已要求他們要更徹底的去做一個盤點，希望大家也不要恐慌，政府一定會全力以赴，中央跟地方防疫是大家一起來。

(中時 )