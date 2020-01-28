澳門航空往返大陸、台灣 27日起取消逾百航班 11:222020/01/28 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳門航空27日發布消息指出，1月27日至2月1日將取消逾百航班，主要涉及大陸和台灣往返澳門的航線。 據央視報導，包括澳門往返北京、北京大興、上海虹橋、上海浦東、南京、杭州、廈門、貴陽、成都、南寧、太原、揭陽潮汕、鄭州、成都、天津、溫州、合肥、常州，以及台北、高雄共計101個航班，受影響的旅客可重新訂座或退票，免收改期和退票的手續費用。 (旺報 ) #澳門 #航班 #台灣 #大陸 #取消航班 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎疫情擴大 華航緊急宣布取消30航班 18:482020/01/26 生活 因應新型冠狀病毒疫情 華航取消2月30個航班 21:122020/01/26 生活 武漢肺炎疫情擴大！長榮華航飛陸共取消36航班 04:102020/01/27 生活新聞 500萬人離開武漢去哪兒？7515人赴台灣 15:332020/01/27 兩岸 華航赴陸台港澳明起無熱餐 需自備毛毯、枕頭 16:502020/01/27 生活 華航集團調整兩岸及台港澳航線機上餐品服務 17:312020/01/27 財經 華航第二波航班異動 連昨日共取消陸線40航班 18:192020/01/27 生活 今起不提供熱食 大減逾200航班 04:102020/01/28 生活新聞 長榮立榮港澳只供冷餐 星宇1／30-3／28取消澳門線 10:432020/01/28 生活 武漢肺炎來亂 星宇也砍澳門航班 10:592020/01/28 財經 生活熱門新聞 好市多皮鞋狂降2千元 網怒吼：不買對不起自己 - 生活 陸女模曝武漢現況 大嘆人性醜惡 - 生活 好市多口罩之亂他籲平常心 一看推車網笑翻：身體很誠實 - 生活 春節6禁忌 2地方去了恐官司纏身 - 生活 屏東陸籍女子咳嗽遭隔離 釐清發病原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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