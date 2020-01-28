澳門航空27日發布消息指出，1月27日至2月1日將取消逾百航班，主要涉及大陸和台灣往返澳門的航線。

據央視報導，包括澳門往返北京、北京大興、上海虹橋、上海浦東、南京、杭州、廈門、貴陽、成都、南寧、太原、揭陽潮汕、鄭州、成都、天津、溫州、合肥、常州，以及台北、高雄共計101個航班，受影響的旅客可重新訂座或退票，免收改期和退票的手續費用。

(旺報 )