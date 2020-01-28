國民黨總統、立委選舉雙輸，改革呼聲四起，但文化大學新聞系主任胡幼偉表示，總統大選後到現在，他觀察國民黨的表現，覺得非常失望。

國民黨喪失理想且未見改革作法。

胡幼偉說，有人寄希望於所謂「青壯派」；但他一沒有看到任何被列入青壯派的政治人物提出具體改革主張；二則是只看到所謂青壯派在籌謀競選或不選某些黨職或公職，更看不到這些青壯派願意放下個人前途，攜手共商黨國大計。如果藍營政治人物永遠只想到自己，而不真正關注黨國前途，那60歲以下的人，也沒有比60歲以上的人好到哪裡去！所謂改革，難道只是要幾個人走開就算完事了嗎？

胡幼偉表示，難道不該反省，中國國民黨在中國近代歷史中的存在，到底有何意義與目標？這個目標真的實現了嗎？如果還沒實現，當前在台灣的國民黨員，還要不要承接黨的歷史使命，繼續為黨的目標實現而努力呢？如果說中國國民黨已經完了，那難道不是因為國民黨員已經不知道，或根本不想去實現創黨時的理想，讓兩岸多數人民都不再把中國國民黨當ㄧ回事，覺得這個黨存不存在，都已無所謂了嗎？

胡幼偉指，共產黨想兩岸統一，想了幾十年，也沒實現，共產黨就不追求這個理想了嗎？民進黨想台灣獨立，也想了幾十年，實現的可能性更低，民進黨就不搞台獨了嗎？他們都能為不容易實現的理想繼續奮鬥，怎麼只有國民黨先完全放棄了三民主義統一中國的理想了呢？大家都無法實現自己的理想，但共產黨還在努力中，所以，在大陸，有一大票人願意支持共產黨完成兩岸統一；民進黨也還在努力搞台獨，於是，在台灣，也有一票人堅定支持民進黨。只有國民黨，因為已經毫無理想，所以，在台灣，變得愈來愈沒有政治票房！

胡幼偉感慨，國民黨青壯派說要辯論黨的政策路線。難道，追求全中國的自由民主均富，不是黨的政策路線和歷史使命嗎？自己手上明明有倚天劍和屠龍刀，鎖在倉庫裡不用，卻要來辯論，該用三節棍或柳葉雙刀，豈不怪哉？豈不可笑？

他說，除了喪失理想，國民黨最大的問題，是沒有一套人才培育與晉用制度。青壯派也會老，然後呢？假設現在在台灣，有一些大學生不想混民進黨，想參加國民黨做政治工作。請問，他們能經由什麼制度，一步步歷練上去？有這套制度嗎？沒有吧？有任何老的或青壯派政客擬出這套制度嗎？也沒有吧？那所謂要改革，改革了什麼呢？

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(中時 )