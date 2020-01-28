香港模特兒胡淽喬選擇留在武漢，並透露當地已經無人上門拜年。(圖/摘自胡淽喬IG)
香港模特兒胡淽喬選擇留在武漢，並透露當地已經無人上門拜年。(圖/摘自胡淽喬IG)

武漢肺炎疫情擴散，許多當地人趕緊逃往外地，不過人正好在武漢的香港模特兒胡淽喬卻選擇留在武漢，並透露當地現況，忍不住大嘆：「在這場疫症中患難見真情，也看到人性的醜惡。」

胡淽喬在IG發文表示，其實她很早之前就已經到武漢，當時街上沒有幾個人戴口罩，他們除了出門吃飯，沒有逛人多的地方，後來聽說疫情嚴重控制不住，就收拾行李搬去距離市中心1小時的農村，到達農村後第二天就說要封城了，但他們沒有想過要逃走。

香港政府26日就宣布，湖北省居民以及任何過去14天內曾赴湖北省的非香港居民不得入境香港，胡淽喬則指出，「作為一個香港人來了這邊，第一沒想過走，第二走也走不了」，即使之後解除禁令，她也會自我隔離14天，短期內都不會返回香港。

胡淽喬形容，已經無人上門拜年，以往熱鬧的街道也沒有人，超市滴露已經買不到，口罩都好難買到。胡淽喬說，為了自己和其他人安全，自我格離在家是最好的，日子還是要過，做好預防措施、關心一下身邊的人，留意家中長者有什麼需要，少發些負面情緒，做一些有建設的事情吧！她也感嘆「在這場疫症中患難見真情，也看到人性的醜惡。」

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年初二 我還在離武漢市中心一小時車程的一個鎮，是郊外來的。 其實我很早之前已經來了武漢，當時街上都沒有幾個人戴口罩，然後我們都有戴，我們一直在酒店 除了出門吃飯也沒有逛人多的地方，都係揸車點對點行程，後來聽說疫情嚴重控制不住，就收拾行李搬去距離市中心1小時的農村，那邊人口密度低。 到達農村後第二天就說要封城了，我們也沒有想過逃走，戴住口罩去超市買一些物資，當日街上全部人都戴上口罩😷 作為一個香港人來了這邊 第一 沒想過走，第二走也走不了，過都封了。為了自己和其他人安全，自我格離在家中是最好的。 就算解封了 我會自我隔離14日先離開呢度，短期內都唔會返香港！☺️ 在這條村年三十晚至年初一會一直放煙花炮仗，是一傳統習俗，一個香港長大的我覺得村民放煙花好看就拍一下放在Instagram 又比人話 ;在家中bbq 不出門 苦中作樂 都比人話，唔通我喺武漢日日都要post 啲愁雲慘霧先得？日子還是要過的，做好預防措施，關心一下身邊嘅人，留意家中長者有什麼需要，少發些負面情緒，做一些有建設的事情吧！ 在這邊已經無人上門拜年，以往熱鬧的街道也沒有人，今日有人上門量體溫，超市滴露已經買不到，口罩都好難買到。 大家出門戴口罩😷勤洗手🤲🏻多休息！ 少去人多地方，謝謝各位關心！ 在這場疫症中患難見真情，也看到人性嘅醜惡。

Annabella woo 胡淽喬（@annabella.woo）分享的貼文 於 張貼

(中時電子報)

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