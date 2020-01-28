2020武漢風暴》影／大陸地區疫情嚴峻 大陸衛健委：確診人數已達4535例 11:072020/01/28 中時電子報 鄭年凱 、 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸衛健委記者會。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 【#LIVE】0128大陸衛健委記者會 大陸武漢肺炎疫情嚴峻，全球都受到威脅，今日大陸衛健委召開記者會，說明武漢肺炎最新狀況。 28日大陸國家衛健委就疫情防控召開新聞發佈會，針對外界有關「10萬人已感染新型冠狀病毒」的傳言，北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺表示，首度聽說10萬人感染的數據，目前數據每天都在即時更新，並如實向大陸全國、全球公告。 (中時電子報) #嚴峻 #大陸 #衛健委 #記者會 #說明 也許您會感興趣 推薦閱讀 玉澤演回歸演藝圈壓力山大 新戲記者會竟現初老症狀 13:372020/01/24 娛樂 武漢新型肺炎疫情嚴峻 陸8省市啟動一級回應 16:572020/01/24 兩岸 湖北衛健委：新冠肺炎進入第二波流行上升期 17:212020/01/24 兩岸 江啟臣參選黨主席 這些人都力挺 15:252020/01/25 政治 2020武漢風暴》肺炎疫情嚴峻 北京26日起對外省際道路停運 20:562020/01/25 兩岸 北京衛健委：一款愛滋病藥物可試用治療新型肺炎 10:392020/01/26 兩岸 直播》武漢封城四天 陸國務院今15點召開記者會 14:072020/01/26 兩岸 2020武漢風暴》與SARS不同 陸證實武漢肺炎潛伏期有傳染性 20:162020/01/26 兩岸 影》陸衛健委：加強社區防控 10:172020/01/27 兩岸 武漢肺炎疫情嚴峻 柯市府下令第一線人員戴口罩 18:222020/01/27 政治 兩岸熱門新聞 只能帶250個口罩出境？ 台商痛批可惡 - 兩岸 - 旺報 直播》全球疫情嚴峻 大陸衛健委記者會說明武漢肺炎最新狀況 - 兩岸 500萬人離開武漢去哪兒？7515人赴台灣 - 兩岸 武漢肺炎蔓延誰之過？新京報開嗆！ - 兩岸 2020武漢風暴》 陸官方：可透過接觸傳播 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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