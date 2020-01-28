【#LIVE】0128大陸衛健委記者會

大陸武漢肺炎疫情嚴峻，全球都受到威脅，今日大陸衛健委召開記者會，說明武漢肺炎最新狀況。

28日大陸國家衛健委就疫情防控召開新聞發佈會，針對外界有關「10萬人已感染新型冠狀病毒」的傳言，北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺表示，首度聽說10萬人感染的數據，目前數據每天都在即時更新，並如實向大陸全國、全球公告。

(中時電子報)