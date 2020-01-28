陸南極考察隊「雪龍2」號在西風帶布放2套浮標。（照片取自新華網）

大陸第36次南極考察隊隊員27日在南緯55度26分、東經17度56分投放了1套漂流式海氣介面浮標和1套耦合傳輸浮標，用於獲取多種科學資料。「雪龍2」號極地科考破冰船1月23日駛離南非開普敦港，前往南極長城站，按計劃將於2月7日抵達長城站。

漂流式海氣介面浮標將即時獲取水面以上3米高度的氣溫、氣壓、相對濕度、風速、風向等氣象參數和海表面溫度等水文參數，實現海氣介面氣象和水文參數的同步觀測。

耦合傳輸浮標在水面上為直徑約1米的球形浮標體，水下掛載20米長的感應耦合傳輸系統，將即時獲取海表面波浪場資訊和水下5米、10米、15米的溫度、鹽度剖面資料。

科考隊員、自然資源部國家海洋技術中心副研究員王斌說，布放的浮標為大陸自主創新研發的低成本、小型化海氣介面觀測系統。本次科考還將在西風帶布放4套漂流式海氣介面浮標和1套西風帶海洋環境觀測浮標，還計畫回收第35次南極考察隊成功布放的應用超過一年的1套浮標。

(旺報 )