惠譽：泰越星港澳受武漢肺炎負面衝擊大 11:352020/01/28 旺報 葉文義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 惠譽評級指出，如果武漢病毒爆發急劇升級，相信最初對宏觀經濟的影響將在病毒發源地亞洲最為明顯。服務業的活動，尤其是與旅遊業相關的活動，將是最脆弱的，這可能會使泰國、越南和新加坡等經濟體以及香港和澳門都面臨負面影響。 惠譽對泰國和越南等旅遊收入可觀的亞太主權國家的評級上升勢頭也可能受到影響，這兩個國家的惠譽對這兩個國家都有積極的展望，具體取決於疫情的嚴重程度。 (旺報 ) #惠譽 #武漢 #肺炎 #病毒 #泰國 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》韓第二例確診 機場現50公尺檢疫長龍 12:312020/01/24 國際 減輕急診壅塞 公費克流感用藥對象擴大 16:382020/01/24 政治 武漢肺炎失控 章子怡在美坐月子發聲：相信國家 21:162020/01/24 娛樂 春晚歷史上唯一沒彩排過的節目 網友看完全哭了！ 22:422020/01/24 娛樂 2020武漢風暴》澳洲宣布首例武漢肺炎確診病例 09:412020/01/25 國際 2020武漢風暴》川普推文感謝 陸控制武漢肺炎與透明化 10:402020/01/25 國際 2020武漢風暴》防武漢肺炎 公路總局：要求客運定時消毒 12:222020/01/25 生活 武漢肺炎男台商1／22去高雄舞廳 全程未戴口罩 14:142020/01/25 生活 蔡蘇禁止出口口罩 他：國際宣傳戰 沒看過那麼笨的政客 15:462020/01/25 政治 他從武漢回台開心趴趴走 網怕：拜託台中別淪陷 13:142020/01/26 生活 財經熱門新聞 嚇！台積電ADR慘崩 台股後天難逃暴跌 - 財經 肺炎爆發…股市年後快逃命？專家1個忠告救散戶 - 財經 遭屠殺！韓股年後暴慘 台股散戶小心了 - 財經 最黑暗1周！油價慘崩又是這隻黑天鵝 - 財經 遭肺炎狙擊！人民幣大暴殺 7字頭危險 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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