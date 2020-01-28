惠譽評級指出，如果武漢病毒爆發急劇升級，相信最初對宏觀經濟的影響將在病毒發源地亞洲最為明顯。服務業的活動，尤其是與旅遊業相關的活動，將是最脆弱的，這可能會使泰國、越南和新加坡等經濟體以及香港和澳門都面臨負面影響。

惠譽對泰國和越南等旅遊收入可觀的亞太主權國家的評級上升勢頭也可能受到影響，這兩個國家的惠譽對這兩個國家都有積極的展望，具體取決於疫情的嚴重程度。

(旺報 )