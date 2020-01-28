武漢肺炎 賴清德：台灣跟國際一起幫助中國等於幫助自己。曾薏蘋攝

武漢肺炎 賴清德：台灣跟國際一起幫助中國等於幫助自己。曾薏蘋攝

副總統當選人賴清德日前在臉書針對武漢疫情等相關發文，引發激戰；賴清德今受訪表示，台灣跟國際社會一起幫助大陸防治疫情，也等於幫助台灣也幫助國際社會，這原則其實很清楚。

此外，被問到有網友不滿賴的發言，並認為，他需要跟跟副總統陳建仁大仁哥多學習怎麼當副總統。賴清德乾笑幾聲說，台灣跟大陸只有一水之隔，若大陸疫情擴散，台灣一定會受影響，站在防疫基本原則，疫情源頭一定要控制住。

賴清德前往北投關渡宮發放1200個紅包，受到民眾熱烈歡迎，關渡宮野自備廟方的紅包一起發放，不少民眾一口氣拿了兩個紅包都相當開心。

對於武漢肺炎疫情升高，賴清德被問到禁止口罩出口一事指出，這件事一定要遵照疫情指揮中心的決定，台灣有過去防疫的經驗，醫療人員及政府的防疫經驗民眾跟疫情指揮中心通過的各項決議配合，相信疫情一定有辦法順利應付，口罩的事情也是一樣，遵照中央指示。

被問到台北市長柯文哲日前說，他戴口罩就是知道疫情狀況，結果昨天他也戴口罩了，顯示疫情有嚴重趨勢，你也是醫生，怎麼判斷？你什麼時候要帶口罩？國家第一線公務人員什麼時候帶口罩？賴清德說，其實口罩是照政府疫情指揮中心決定，會去評論時機點，只要遵照中央標準作業程序，就沒有問題。

被問到民眾只能帶五個口罩出國？他說，這也是一樣，疫情指揮中心有專業評論，民眾遵照配合，只要民眾跟政府一起合作，防疫工作會更順利。

之前賴清德針對疫情提到可以跟大陸合作結果被抗議，還用「中國大陸」字眼，支持者有些怨言。賴清德笑著說，台灣跟國際社會一起幫助大陸防治疫情，也等於幫助台灣也幫助國際社會，這原則其實很清楚。

之前賴清德提到病毒名稱，結果被衛福部打臉；賴說，武漢肺炎病毒到底叫啥，是個簡稱，英文名字簡稱國際社會有一定標準，台灣有一定認定，一切遵照疫情指揮中心決定，他用這四個字是網路上看到，有醫界朋友傳給他，若中央還沒有名稱，不妨遵照中央決定。

是否擔心疫情衝擊台灣經濟？他說，這疫情對經濟一定造成衝擊，大陸、國際社會經濟發展都會受到衝擊，相信蔡總統與蘇貞昌院長率領的財經團隊一定會因應這個衝擊。

(中時 )