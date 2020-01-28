香港有「反送中」人士於初二（26日）聚集在旺角一帶，據香港媒報導，當晚9時後，在缽蘭街發生來自廣州擁有武漢身份證的民眾被當場「私了」事件，一名金姓男子被人包圍攻擊，隨後防暴員警及速龍小隊趕到，施暴人當場被制服。但也有港媒報導，施暴者在現場找到一張遺落的大陸身份證，住址為武漢市，就是被「私了」的金姓男子所有。

2016年的農曆初一及初二曾發生旺角暴亂事件，報導指出，有群眾在今年初二晚間於旺角一帶聚集，港警為防止事件變化，在亞皆老街及彌敦道附近戒備，晚間9時許，防暴警察在缽蘭街截停調查行經人士。據港媒報導，一名37歲金姓大陸男子被疑指拍攝群眾蒙面者大頭照，現場即與在場人士發生爭執，其中一名全身黑衣蒙面施暴者搶走手機。與金姓男子同行兩名女子，也被黑衣人圍毆，3人分別頭、背及頸部受傷。

綜合港媒報導了解，該金姓男子在混亂間場掉出一張大陸身份證，住址為武漢市。港媒從警方消息了解，3名大陸去港人士，自稱來自廣州，隨後傷者由救護車送往醫院治療。

據香港警方表示，當晚9時許，有群眾在旺角彌敦道和奶路臣街交界聚集叫囂，曾一度佔據馬路，破壞社會安寧和秩序；期間更有暴徒襲擊3名途經的市民，濫用私刑。警方警告暴徒立即停止違法行為，並將採取執法行動。至深夜，防暴警施放催淚彈驅散。但警方經過調查後，僅將案件列為襲擊及盜竊案，由屬地之旺角警區刑事調查隊繼續調查，但目前沒有人被捕。

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(中時電子報)