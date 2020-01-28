今日是農曆大年初四，家家戶戶忙著「迎財神」，將財運接進家門，除了準備供品之外，今日還有不出遠門、不用針線等禁忌，除可將剩菜煮成大雜燴食用，表示勤儉持家外，更該大方將家裡的點心零食分送給親朋鄰居，避免小氣趕跑財神，民眾遵循習俗，希望神明保佑，讓新的一年財源滾滾、風調雨順。

根據習俗，財神爺喜好甜食，接財神最好是在早上，並準備糖果、糕點等點心，金元寶、土地公金、五路財神金也是必備供品，今日也該「扔窮」，將家裡打掃乾淨、趕跑財神，並將過年剩菜剩飯煮成大雜燴食用，民間俗稱「吃折羅」，也有勤儉持家的意思。

在民間信仰中，灶王爺將於今日查戶口，民眾應待在家裡迎接，婦女也不該使用針線，避免將來孩子的眼睛像針線一樣小，最重要的是今日要大方待客，要將家裡好吃的點心餐飲分送給親朋好友，避免讓小氣趕跑財神和人緣。習俗雖然沒有科學依據，但在誠心祝禱下，新的一年也將會平安順利、五穀豐登。

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(中時電子報)