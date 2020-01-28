大陸新型冠狀病毒持續肆虐，中國境內已有30個省市區淪陷，累積4千多起確診案例、過百人死亡，包含港澳2個特別行政區也都出現確診案例，目前只剩下位於西部的西藏尚未中招。為了防止疫情蔓延至中國全區，西藏宣布即日起將關閉所有旅遊景點，且所有進入西藏地區的人都須經過2週隔離。

綜合陸媒報導，西藏自治區黨委昨（27日）召開常委會議，全區啟動重大突發公共衛生事件2級響應，加強客運站、機場、火車站等重點場所，以及汽車、火車、飛機等密閉交通工具通風、消毒、體溫檢測等措施，此外，所有入藏人員一律逐一登記並在定點場所進行14天隔離觀察。

新型冠狀病毒遍部中國大陸，其境內只剩下西藏自治區尚未受到侵襲，為了全面杜絕病毒入侵，避免遊客聚集時會引發交叉感染，西藏自治區從即日起宣布，所有旅遊景點全部暫停接待遊客，至於何時重新開放，時間點將另行通知。

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(中時電子報)