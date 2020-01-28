12歲以下小朋友玩麗寶樂園，送500元現金消費券，吸引大批親子走春玩樂園。（陳淑娥攝）

全新劇場表演「科夢湖的夢想試煉」斥資百萬打造，讓遊客感受國際級的精彩演出。（陳淑娥攝）

遊行、劇場、魔術、煙火，探索世界一天表演高達9場。（陳淑娥攝）

迎接金鼠年，穿著老鼠圖案衣服、配有老鼠造型配件玩密室逃脫，即享兩人同行1人免費。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園渡假區歡樂迎春向兒童招手，初五前主題樂園，凡12歲以下兒童搭配成人票現場購票入園，就送500元現金消費券；遊客穿老鼠圖案衣服玩密室逃脫，享兩人同行1人免費；不僅如此，全新劇場、街頭魔術秀、花車遊行、璀璨煙火表演，一天高達9場演出，白天晚上都精彩。

麗寶樂園渡假區副總王永豪表示，12歲以下兒童即日起至初五、下午一點前購票入麗寶樂園(搭配一名成人購買全票)，即贈送500元現金消費券，不論是399元博幼票、490元學童票，都能拿到5張百元現金消費券，渡假區全區可使用，贈送金額超過兒童票價，讓不少爸媽直呼超划算！

除了樂園省很大外，渡假區內全新Outlet Mall二期也成為今年走春最夯景點，其中鐘樓造型星巴克與科莫湖水舞最屬熱門打卡點，此外，遊客在渡假區當日消費累計滿3000元，可參加獎項總價值超過300萬元抽獎活動。

其中最大獎-麗寶無敵享樂卡，一卡可享年度樂園、摩天輪不限次數遊玩，還有免費住宿、卡丁車體驗等禮遇，還送限量「買1送1好康護照」，包含福容飯店住一晚送一晚，還有樂園、雙人卡丁車、摩天輪、OUTLET美食等買1送1券，吃喝玩樂住買全都包，最高可省下高達1萬5000元，購物季活動至3月1日止、發完為止。

麗寶樂園渡假區指出，渡假區內麗寶國際賽車場，還有親子熱門景點「兒童交通安全教育館」，結合FIA國際交通安全教育知識，搭配歐洲進口的兒童育樂設施，包含實境道路、迷你賽車、遙控飛車、小小怪手、碰碰甩尾車、雷射迷宮等，成為過年走春最夯新景點。

福容大飯店麗寶樂園店也推出休閒活動與房客迎接鼠年，包括春節吊飾DIY、揮毫寫春聯、春節燈籠DIY及趣味好玩的新春闖關趣，闖關成功再抽住宿券，將滿滿好運帶回家。

(中時 )