由開臺媽祖指示的國運籤是媽祖六十甲子籤的第6首甲戌。（張毓翎攝）

廟方人員從神房恭請聖筊及聖籤，由董事長何達煌（左三）擲筊抽出「國運」籤。（張毓翎攝）

嘉義縣新港奉天宮28日大年初四抽出「國運籤」第6首甲戌的首句「風雲致雨落洋洋」，廟方解讀，此籤代表雖台灣未來一年將會面臨相當多挑戰，希望政府能凝聚台灣人民更團結，帶領人民走出去，和其他國家合作，就能化險為夷。

新港奉天宮為台灣媽祖信仰的文化重鎮之一，依照慣例每年大年初四將舉行「接神」儀式。奉天宮董事長何達煌今日上午率領董監事、信眾一起向媽祖焚香，恭迎開臺媽祖及列位聖尊神返抵人間，在鐘鼓齊鳴聲中，完成「接神」儀式。

接下來，廟方人員從神房恭請聖筊及聖籤，由董事長何達煌擲筊抽出「國運」籤，依序抽出國運、人口、早冬、晚冬、六畜、工業、商業等項目，預卜在新的一年國運及各行各業的運勢，提供士農工商等各行業作為未來運勢的參考。

由開臺媽祖指示的國運籤是媽祖六十甲子籤的第6首甲戌，其全文為「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷，命內此事難和合，更逢一足出外鄉」；何達煌說，今年國運籤在第6支籤就擲出3聖筊，順利地抽出結果。

何達煌說明，籤詩屬中籤，代表國家一定要努力打拚、團結和諧，共同愛護這片土地，藍綠不要繼續惡鬥，台灣才能走出一條自信光明的路。

(中時 )