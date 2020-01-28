嘉義長庚中醫科醫師楊佩蓉說，陳皮可健脾理氣、山楂可消實化積、決明子助潤腸通便；若有水腫，可配合茯苓、荷葉。（嘉義長庚醫院提供／張毓翎嘉義傳真）

有民眾因長期三餐不正常，適逢年節時，餐餐大魚大肉，零食也肆無忌憚地狂吃，結果出現腹痛、胸悶及消化不良等症狀。嘉義長庚中醫科醫師楊佩蓉建議，針對胃部不適感、胃脹、腹圍較大的患者，可搭配中藥茶飲或穴位按摩來舒緩不適的症狀。

楊佩蓉說，若想消脹解膩的人，不妨使用一些中藥材，如陳皮可健脾理氣、山楂可消實化積、決明子助潤腸通便；若有水腫，可配合茯苓、荷葉。另外，穴位按摩，可選胃經及大腸經穴位，包含足三里、合谷穴；腹部穴位，包含中脘、天樞穴，都是做為腸胃日常保健的穴位。

有位45歲的劉小姐因工作繁忙，長期下來三餐不正常，雖本身患有胃部疾患，但過年期間，想說慰勞一整年的辛勞，祭祭「五臟廟」，毫不忌口地狂吃，造成身體出現腹脹、腹痛，胸悶，及消化不良等症狀，也私自服用好幾次胃藥，症狀仍未改善，立即到醫院就診。

楊佩蓉指出，以中醫角度而言，吃進的食物經過脾胃消化吸收後，將精微物質送到臟腑器官濡養，人體才能正常運作，若長期無定時定量，甚至暴飲暴食，《黃帝內經》有云：「飲食自倍，脾胃乃傷」，飲食不知節制是導致消化器官受傷最重要的原因。

「預防勝於治療！」楊佩蓉提醒，腸胃道保養根本方法，還是在飲食節制，避免生冷寒性食物或辛辣、燥熱、燒烤或油炸等刺激性食物，同時規律生活、運動，不僅保健康，也不用擔心年後身材走樣，但若有進一步問題，宜就近尋找專業醫師對症治療。

(中時 )