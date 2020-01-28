武漢肺炎病情蔓延，台北市衛生局長黃世傑28日指出，過去SARS不確定因素太多，現在較可掌握，案例也較零散，相信大家提高警覺按照防疫措施，台灣可以安然度過這一次風暴。

台北市長柯文哲日前開晨會戴起口罩，不過，負責督導疫情工作的北市副市長黃珊珊今受訪時沒有戴口罩，她解釋，需要戴口罩的主要是第一線近距離接觸工作人員，第二是以開放空間或密閉空間為標準。

黃珊珊表示，希望市民知道戴口罩是做好自身防護，但也不需過度恐慌，比如說要看場域，像市長開晨會主要是因為密閉場合、人很多近距離接觸，類似場合就希望大家做好自身防護，若是在戶外空間，沒有太多近距離狀況，不需要過度恐慌。

面對北市防疫措施，黃珊珊指出，下令第一線服務不特定多數人的工作同仁戴口罩，24日已要求公車、捷運工作人員戴上口罩，收假上班後很多同仁也可能會接觸一般民眾，先對市政府機關同仁提供口罩佩戴做好自身防護，因為將來這些人都是防疫第一線人員，也希望做好自身防護，才能保護市民。

黃珊珊說，昨盤點所有北市物資都在安全存量上，並對公車、捷運等各個地方的消毒作業再確認，各地方資源調度、配置由衛生局統籌，一旦出現資源不足即動支經費因應。

她認為，因為以前SARS以後的SOP都很完整，再確認把疫情狀況每天掌握，因為有一些新的變化，現在會這樣處理，先前的SARS和現在肺炎傳染性不一樣，有一些新的資訊進來，所以北市防疫有升級情況。

黃珊珊還指出，開學前做好防疫準備，比如消毒，學校將來可能變成重要防疫收容地方，要做好準備，希望疫情止於境外，不要有群聚感染，目前為止還算平和，一旦進來只要控制住別讓它擴散，就算是成功防疫。

至於柯文哲曾說當他戴口罩時就是大家要戴的時候，外界好奇疫情是否怎麼了？黃珊珊強調，因為疫情可能跟SARS不太一樣，傳染性在潛伏期就發生了，傳染性的不確定性更高，如果要等到發燒再確定，可能會有一些漏洞，希望第一步補足這個漏洞，讓市民了解可能有一些地方要多做注意，本來沒有戴後來戴的也是一樣原因，要保護自己、保護別人也希望大家有警覺心。

此外，衛福部長陳時中稱政治人物要把握戴口罩宣導原則，不然會掀起過度恐慌，外界認為陳在嗆北市。黃珊珊表示，中央和地方到現在為止，包括病例通報、確診都是合作無間，沒有看到這次像SARS那樣慌亂，北市和中央的防疫工作配合度是相當好，面對陳時中還用挑釁口罩原則字眼，黃說，可能是有其他政治人物有一些說法，市府並沒有這樣做。

黃世傑進一步補充說明，這比較容易控制，2003年他也在台大，SARS不確定因素太多，現在比較可掌控，案例也較零散，大家有經驗所以處理起來按步就班，他相信大家提高警覺按照防疫措施，台灣可以安然度過這一次風暴。

(中時 )