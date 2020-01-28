警方執勤經常出入醫院、事故現場及接觸民眾，對口罩也有不少需求。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

台北市交通警察大隊指出，春節期間交警在各路口站崗、處理交通事故進行交通疏導，不分場所不分晝夜辛苦執勤，日前武漢肺炎疫情擴散，鑑於交警因公必需經常出入事故地點、醫院，並與大量民眾互動接觸，日前已添購1萬5000個「醫療用高效能口罩」，讓員警執行勤務時多一層保障，也讓民眾更加安心。

交大表示，口罩已陸續發送至各分局交通隊，也呼籲民眾落實勤用肥皂洗手、配戴口罩維持呼吸道衛生，作好個人防疫措施，度過愉快、健康的新春佳節。

(中時 )