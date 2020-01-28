北市交大添購1萬5000口罩 供員警春節執勤 11:472020/01/28 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市交大添購1萬5000個醫療口罩。（警方提供／陳鴻偉台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警方執勤經常出入醫院、事故現場及接觸民眾，對口罩也有不少需求。（警方提供／陳鴻偉台北傳真） 台北市交通警察大隊指出，春節期間交警在各路口站崗、處理交通事故進行交通疏導，不分場所不分晝夜辛苦執勤，日前武漢肺炎疫情擴散，鑑於交警因公必需經常出入事故地點、醫院，並與大量民眾互動接觸，日前已添購1萬5000個「醫療用高效能口罩」，讓員警執行勤務時多一層保障，也讓民眾更加安心。 交大表示，口罩已陸續發送至各分局交通隊，也呼籲民眾落實勤用肥皂洗手、配戴口罩維持呼吸道衛生，作好個人防疫措施，度過愉快、健康的新春佳節。 (中時 ) #口罩 #交通 #民眾 #員警 #警察 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》一張圖秒懂4款口罩怎麼選 台大醫 ：每8小時就該換 00:152020/01/24 生活 台大醫：口罩這樣戴才有效 否則只是戴心安 00:002020/01/25 生活 嬰兒外出怎麼防疫？ 醫生：牢記這3招 11:162020/01/25 生活 脱口罩也重要！ 醫生：做錯恐受感染 16:592020/01/25 生活 武漢肺炎：醫用口罩能防止病毒傳播嗎？ 16:572020/01/26 國際 5大市面常見口罩 這3種細菌照樣入侵 09:502020/01/27 生活 初三搶口罩 田中口罩觀光工廠人潮擠爆 12:042020/01/27 生活 LINE瘋傳「健康者口罩要反戴」食藥署回應了 12:452020/01/27 生活 批口罩出口禁令 林濁水：直接捐給武漢吧 13:542020/01/27 政治 醫材觀光工廠今開館 口罩熱賣到提前休館 19:022020/01/27 社會 社會熱門新聞 武漢旅行出發前幾天愛犬突咬爛護照 網驚：神犬 - 社會 2020武漢風暴》謝謝台灣！17個便當17瓶水 逼哭離台武漢團員 - 社會 第一次看男友「實體香蕉」 女大生反應網笑翻 - 社會 女大生裸睡回不去 男友突闖家門掀被子爆這句 - 社會 我的媽呀！兒子房間聞到熟悉腥味 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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