本月23日才開航的星宇航空，碰上新型冠狀病毒，28日上午宣布將自本月30日起，分兩階段將澳門航線每日3班減為2班或1班。

星宇航空澳門航線航班調整如下：1月30日起至3月28日止：桃園-澳門JX205、澳門-桃園JX206取消；2月16日起至3月28日止：桃園-澳門 JX203、澳門-桃園JX204取消。

星宇航空將協助持有上述航班機票之旅客，轉搭星宇航空同航線其他航班。

旅客若持有1月28日(含)前開票往返桃園-澳門機票，欲改票或退票，可自即日起至3月28日止，於原機票搭乘日前聯繫客服中心申請改/退票，可免收訂位/改票手續費乙次。

透過旅行社購票之旅客需聯繫原開票旅行社辦理。星宇航空將視後續疫情狀況機動調整航班，旅客可多加利用星宇航空官網www.starlux-airlines.com、手機App查詢最新航班資訊。

詳細改票/退票作業辦法請參考：https://www.starlux-airlines.com/StarluxTravelAlerts/371745be-bf24-4f34-b905-c18a9822f3a1

星宇航空客服中心聯絡資訊：電話:+886-2-27911199，週一至週日(含國定假日) 9:00 - 18:00。

(工商 )