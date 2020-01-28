台中市沙鹿區今清晨6時許驚傳火警，人在屋內的54歲林姓女子被消防人員發現時，已全身焦黑、明顯死亡，而42歲的古姓消防員則為了搶救這場火災，不慎摔下4公尺高遮雨棚，所幸送醫後無生命危險，火災發生原因仍待釐清。

消防人員於清晨6時許接獲通報，立即趕抵現場救火，火勢撲滅後進屋察看，發現林女倒臥屋內，面部朝下已明顯死亡，古姓消防員則是在破壞屋頂烤漆浪板、打算進入救火時，不甚摔落遮雨棚，當場背部劇痛不已，但送醫後無生命危險，肇事原因和起火點則在調查中。

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(中時電子報)