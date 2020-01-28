武漢肺炎「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）全球蔓延，日本首相安倍晉三27日宣布，將把新型冠狀病毒肺炎認定為日本《感染症法》中的「指定感染症」，患者將不分國籍強制住院，醫療費用將以公費支出。

為了防範武漢肺炎在日擴散，日相安倍晉三宣布將新型冠狀病毒認定為「指定感染症」，患者將不分國籍強制住院，醫療費公費支出。

據日媒共同社與《日經亞洲評論》報導，此舉是為了防止在大陸感染人數持續增加的武漢肺炎在日擴散。根據該決定，日政府可以採取強制患者住院、限制就業等防止疫情擴大措施。其中日本已有400家醫院準備接收強制住院的病患。此外，武漢肺炎也被指定為「檢疫感染症」，若機場、港口發現疑似感染者，可以依法要求進行檢測及診斷。

這是日本第5次宣布「指定感染症」。日本在先前的中東呼吸症候群（MERS）與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）也同採取同樣措施，發現患者的醫生有義務向保健所報告。

另一方面，政府正在協調派包機接滯留在武漢市的日僑回國。日本政府相關人士就包機的出發時間表示，不會在今天上午啟程，正在協調能否在今晚出發。

此外，根據大陸衛健委28日表示，截至27日，在大陸感染新型冠狀病毒的患者共有4515人，並造成106人死亡。

(中時電子報)