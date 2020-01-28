小朋友興奮的與舞獅近距離接觸。圖：業者提供

台灣特色商品館歡喜迎接舞獅獻瑞。圖：業者提供

雖然大年初四還在年假當中，但許多公司行號都會提早選在年初四的吉時開工，希望在新的一年生意興隆、討個好彩頭。1月28日大年初四新東陽將於臺北國際航空站(松山機場) 特別規劃象徵財源滾滾來的初四迎財神活動，與民眾一起熱鬧開工！

活動於上午9點開始，由活潑新潮的閃亮電光獅帶領喜氣財神爺與招財進寶鼠沿著松機商場一樓跟二樓發放象徵招財的一元復始紅包及應景鼠年的米老鼠巧克力，藉由與民眾的互動傳遞商場活力外，為機場迎接錢鼠富貴、平安順遂的一年，也讓國際旅客感受台灣年節歡樂氣氛。

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