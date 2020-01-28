松山機場初四開工迎財鼠 新東陽與電光獅陪旅客閃亮好運來 11:532020/01/28 工商 張佩芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 松山機場初四開工迎財鼠。圖：業者提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 小朋友興奮的與舞獅近距離接觸。圖：業者提供 台灣特色商品館歡喜迎接舞獅獻瑞。圖：業者提供 雖然大年初四還在年假當中，但許多公司行號都會提早選在年初四的吉時開工，希望在新的一年生意興隆、討個好彩頭。1月28日大年初四新東陽將於臺北國際航空站(松山機場) 特別規劃象徵財源滾滾來的初四迎財神活動，與民眾一起熱鬧開工！ 活動於上午9點開始，由活潑新潮的閃亮電光獅帶領喜氣財神爺與招財進寶鼠沿著松機商場一樓跟二樓發放象徵招財的一元復始紅包及應景鼠年的米老鼠巧克力，藉由與民眾的互動傳遞商場活力外，為機場迎接錢鼠富貴、平安順遂的一年，也讓國際旅客感受台灣年節歡樂氣氛。 (工商 ) #機場 #開工 #活動 #象徵 #國際 也許您會感興趣 推薦閱讀 閃耀世界 北上廣邁向國際消費城 04:092020/01/24 話題觀察 2020武漢風暴》韓第二例確診 機場現50公尺檢疫長龍 12:312020/01/24 國際 開工紅包竟然有這功能 隨便花恐遺憾整年 19:002020/01/25 社會 今晚強烈冷氣團南下 吳聖宇：入夜最低溫7度 凍到開工 15:012020/01/26 生活 詹姆斯得知布萊恩墜機亡 機場跑道爆哭 08:052020/01/27 體育 2020武漢風暴》入境遭禁陸客大鬧機場：乾脆死在這 16:112020/01/27 生活 蔡英文到新港奉天宮 為「馨護臺灣 騎島平安」活動揭匾 18:312020/01/27 政治 2020武漢風暴》自動通關出漏洞？交通部次長：都有要求通關旅客用酒精或水神消毒 21:582020/01/27 生活 開工別憂鬱！ 星巴克這天推買一送一 10:002020/01/28 生活 台商接獲上海市政府通知 延至2月9日零時後開工 09:542020/01/28 財經 生活熱門新聞 好市多皮鞋狂降2千元 網怒吼：不買對不起自己 - 生活 陸女模曝武漢現況 大嘆人性醜惡 - 生活 好市多口罩之亂他籲平常心 一看推車網笑翻：身體很誠實 - 生活 春節6禁忌 2地方去了恐官司纏身 - 生活 屏東陸籍女子咳嗽遭隔離 釐清發病原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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