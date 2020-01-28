坐落在台北市公館商圈的老牌飲料名店「陳三鼎黑糖青蛙撞奶」去年11月無預警停業，讓不少網友都相當震驚，也有不少人敲碗，想知道這家老字號名店何時會再開幕；昨（27日），陳三鼎的官方臉書粉專突然貼出一張公告，宣布「陳三鼎黑糖青蛙撞奶」將會以全新面貌再出發！

「陳三鼎黑糖青蛙撞奶」在台北市公館商圈開業超過15年，而去年11月時有眼尖的民眾發現店家已長達2週沒開門做生意，無預警停業，當時不少有關店家的謠言塵囂甚上，據《東森新聞》先前報導，有攤商指出，店家疑似因為家庭糾紛導致歇業；此外，也有攤商表示，陳三鼎是因為工時喬不攏最後導致歇業。

事隔2個多月，「陳三鼎黑糖青蛙撞奶」昨突然在臉書粉專貼出公告，表示店家自11月起暫停營業，原因是經營策略與店面位置正在進行整體評估與規劃，而店面會在籌備、規劃完成後，以全新面貌重新出發。

貼文曝光後，許多饕客們紛紛敲碗，希望店家盡快重新開幕：「期待新店新址，重新開張」、「期待老闆找地點開張！全台最好喝的黑糖青蛙撞奶」、「快回來啊啊啊～～～」、「太好了！從大學的時候名字還是青蛙撞奶喝到現在早分不清是幾十年了，好怕再也喝不到了∼」。

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(中時電子報)