邱豐光（左）慰勉辛勞執勤的移民官。（移民署提供／陳鴻偉台北傳真）

春節連續假期是國內民眾出國旅遊旺季，因應搭機人潮，內政部移民署推出「春節通關566方案」，「同步開放5座科技通關場站」、「6項旅客通關服務」及「6項出國溫馨提醒」，要讓旅客在春節期間，能順暢且快速通關，署長邱豐光也前往桃園機場了解狀況，並慰勉春節辛勞執勤的同仁。

邱豐光表示，「566方案」包括「同步開放5座科技通關場站」、「6項旅客通關服務」及「6項出國溫馨提醒」等3方面的措施。

「同步開放5座科技通關場站」，春節期間計有桃機第一、第二航廈、松山、高雄及金門水頭港，新增試營運33座第三代最新自動查驗通關系統，系統具有AI人工智慧學習、行進間臉部辨識、另同步開放外國人於出境時也能使用。

「6項旅客通關服務」，移民署增設WiFi出境回收箱、開設行動不便專台、嬰幼兒隨行親子專台、航班即將起飛通關專台、人工查驗全數開滿台等6項服務。

邱豐光表示，今年春節連假適逢武漢發生肺炎疫情，移民署過年不打烊，將持續加強國境防疫工作，全力守護防疫安全，感謝犧牲假期，堅持崗位執勤的同仁，大家一起努力守護國境，讓國內外旅客享受優質、便捷的通關服務，一起度過平安、歡樂的新年佳節。

(中時 )